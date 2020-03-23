"القوى العاملة": تعيين 347 شابا منهم 9 من أصحاب الهمم بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن عدد الذين تم تعيينهم من خلال مديرية القوى العاملة بالمنيا من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 347 شابا، منهم 9 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص، من بين 1804 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلاً عن تدريب 45 متدربا بالوحدة المتنقلة حيث تم تنفيذ 3 دورات بها علي مهن السباكة والتفصيل والكهرباء لأبناء قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة .

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تلقى تقريرًا بذلك وليد عبدالرحمن ، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال فيراير 2020، بتعيين 578 مواطنًا، وتحرير 6 عقود تدرج مهني، بالإضافة إلى تسليم 30 عقدًا للعاملين بالأردن، وقياس مهارة 750 عاملا على المهن المختلفة، وتم منحهم تراخيص مزاولة مهنة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم المرور على 460 منشأة لتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية منهم 32 منشأة يعمل بها 50 عاملا، و428 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملاً، وتم تحرير 173 محضرًا للسلامة .

كما قامت المديرية قامت بالتفتيش الدوري النهاري والليلي على 1041 منشأة يعمل بها 1454 عاملا، فضلاً عن 23 منشأة بنظام الحملات التفتيشية الشاملة النهاري والليلي، وعلي 135 منشأة لمراقبة ساعات العمل وفترات الراحة بها، وتم تحرير 150محضرا، وبحث 12 شكوى وتم إحالة 11 شكوي للقضاء، ومازال هناك شكوى واحدة تحت الدراسة والبحث.