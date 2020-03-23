بنك الإسكندرية يبدأ تأجيل أقساط القروض لعملائه ولمدة 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال بنك الاسكندرية في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إنه بدء تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط قروض البطاقات والمشروعات الصغيرة والشركات والتجزئة لعملائه ولمدة 6 أشهر قادمة.

وذكر البنك، أنه أرسل رسالة هاتفية لعملائه تنص على "تم تأجيل سداد جميع الأقساط بدءا من مارس 2020 ولمدة 6 أشهر لعملائنا الحاصلين على قروض التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى وفقا لقرارات البنك المركزي المصري".

وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة أمس الأحد، بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور.

Advertisements

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن الاستحقاقات الائتمانية هي جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وإخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.

وأكد على أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

وقال المركزي إن تسهيلات الأفراد تشمل: القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات للاستخدام الشخصي، إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصي.