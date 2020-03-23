إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، تسجيل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آنسا) عن المؤتمر اليومي للحماية المدنية أنه "تم تسجيل 651 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 5476 وفاة". ولفتت إلى " تعافي 7024 شخصا من المرض، بزيادة 952 عن الأمس".

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