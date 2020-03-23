أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن آخر رحلة ستصل من موسكو يوم غد الأحد وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد.
وأضاف الوزير أنه تم إعطاء مدة إضافية لكل المحطات التي تقرر إغلاقها ولم يكن ذلك بشكل مفاجئ، وتم إيقاف الدورات التدريبية لجميع العاملين في وزارة النقل "المجال الجوي، البحري" ومنح إجازات السوق في جميع المحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر دمشق: آخر رحلة تصل غدا من موسكو وسنوقف كل الرحلات من وإلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.