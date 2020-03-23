دمشق: آخر رحلة تصل غدا من موسكو وسنوقف كل الرحلات من وإلى سوريا

أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن آخر رحلة ستصل من موسكو يوم غد الأحد وبعد ذلك سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى البلاد.

وأضاف الوزير أنه تم إعطاء مدة إضافية لكل المحطات التي تقرر إغلاقها ولم يكن ذلك بشكل مفاجئ، وتم إيقاف الدورات التدريبية لجميع العاملين في وزارة النقل "المجال الجوي، البحري" ومنح إجازات السوق في جميع المحافظات".