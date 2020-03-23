ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 122 حالة

أفادت وزارة الصحة المغربية، صباح الإثنين، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 122 حالة، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

كانت آخر حصيلة أعلن عنها

في حدود الثامنة والنصف من مساء أمس الأحد، تشير إلى 115 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19" في المغرب.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداءً من السادسة مساء الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.