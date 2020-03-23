قال مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع طبيب ثبت في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس "كورونا"، لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قال هيلجه براون، مدير مكتب ميركل، في برنامج حواري على شاشة تلفزيون (إيه.آر.دي) في وقت متأخر أمسالأحد: "ميركل التقت بالطبيب لفترة قصيرة.. لذلك نحن متفائلون بأن المستشارة ربما لم تنتقل لها العدوى على الإطلاق".
وأضاف المتحدث باسم ميركل (65 عاما) إنها ستواصل عملها من المنزل وستخضع للفحوص بشكل متكرر خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاأنه من السابق لأوانه إجراء اختبار نهائي لها.
وكانت ميركل قد صرحت مؤخرا أنها لن تسعى لولاية خامسة كمستشارة في الانتخابات الاتحادية المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر 2022.
وتلقت ميركل بعد ظهر يوم الجمعة من طبيب لقاحا ضد المكورات الرئوية، وهي بكتيريا تسبب الالتهاب الرئوي، وخضعت للحجر الصحي أمس الأحد بعد أن علمت بأن نتائج الفحوص التي أجريت لهذا الطبيب جاءت إيجابية (أي ثبتت إصابته).
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مكتب ميركل يكشف عن حالتها بعد لقائها طبيبا مصابا بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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