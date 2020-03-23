إختبار علاج لفيروس كورونا في فرنسا

أكد علماء فرنسيون النتائج الإيجابية لدراسات سريرية لتأثير مزيج من دوائين هيدروكسي كلوروكين، وأزيثروميسين ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

ووفقا لتقرير نشر في "مجلة انتيرناشونال انتيميكروبيكال أجينت" العلمية حتى الآن لا توجد أدوية خاصة لعلاج مرض كوفيد 19، علاوة على ذلك، أجريت العديد من التجارب السريرية لبيان تأثير الأدوية الحالية على فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الدراسات أجريت على مجموعتين من الأدوية: المجموعة الأولى هي

دواء وريدي له نشاط واسع مضاد للفيروسات يمنع تكاثر الفيروس عن طريق إنهاء نسخ الحمض النووي الريبي، والمجموعة الثانية هي العقاقير المضادة للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.

وأظهرت نتائج الاختبارات على العقاقير التي أجريت على 36 مريضا بالغا أصيبوا بفيروس كورونا فعالية ضد نشاط الفيروس.

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وتم تقسيم المرضى إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى استمروا في تناول المضادات الحيوية لمنع العدوى

البكتيرية، والمجموعة الثانية تناولوا 200 ملليغرام عن طريق الفم من كبريتات هيدروكسي كلوروكين ثلاث مرات يوميًا لمدة 10 أيام، والمجموعة الثالثة تناولوا بالإضافة إلى هيدروكسي كلوروكين 500 ملليغرام من أزيثروميسين يوميًا.

وفي اليوم الخامس من الاختبارات أسفرت الاختبارات التي أجريت على المجموعة الثانية والثالثة من المرضى عن نتيجة إيجابية، أي أن جميع المرضى المصابون بمرض كوفيد 19 تم علاجهم بالكامل في خمسة أيام.

وأوضح العلماء أنه على الرغم من حقيقة أن مجموعة الاختبار كانت صغيرة جداً، ولتأكيد النتائج، من الضروري إجراء تجارب سريرية على نطاق واسع، فإن النتائج مشجعة للغاية.