بلجيكا: تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا تسجيل 13 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 88 حالة، وفقًا لموقع روسيااليوم.
وأكدت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، حسبما أفادت الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن"اليوم الاثنين، "تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي الوفيات إلى 88".
وأشارت الهيئة إلى أن "عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 3743 إصابة بعد تسجيل 342 حالة إصابة جديدة".
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