موسكو: لا ننتظر رفع العقوبات المفروضة مقابل تقديم المساعدات لإيطاليا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تتوقع رفع العقوبات المفروضة من قبل إيطاليا في مقابل تقديم المساعدات في محاربة فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا إنها غير متصلة على الإطلاق.بالطبع ، لا يمكن الحديث عن أي شروط أو حسابات أو آمال بطريقة أو بأخرى. إن إيطاليا تحتاج بالفعل إلى مساعدة أكبر بكثير، وما تفعله روسيا هو إرسال المساعدات، ومن العبث أن نقول إن هناك نوعًا من التبادل، فالأمر ليس كذلك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن طائرة عسكرية روسية ثامنة، تقل على متنها أخصائيين ومعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا وصلت إلى إيطاليا.
تعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد القتلى 5476 شخصا حتى الآن، فيما تم تسجيل حوالي 60 ألف إصابة.
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