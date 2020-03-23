ارتفاع وفيات كورونا في باكستان إلى 6

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ستة، بعد أن أعلنت باكستان سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان أمس.

ونقلت شبكة "جيو" الاخبارية، اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس الأحد، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيراً إلى أن المتوفي رجل 65 عاماً.

من ناحية أخرى، ارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد19-) الناتج عن الإصابة بالفيروس في باكستان، إلى 803 حالات.