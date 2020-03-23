ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ستة، بعد أن أعلنت باكستان سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان أمس.
ونقلت شبكة "جيو" الاخبارية، اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس الأحد، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيراً إلى أن المتوفي رجل 65 عاماً.
من ناحية أخرى، ارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد19-) الناتج عن الإصابة بالفيروس في باكستان، إلى 803 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في باكستان إلى 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.