سلطنة عُمان تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس کورونا(کوفيدـ19)، لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة في بيان لها إن 17 حالة قد تماثلت للشفاء.. مشيرة إلى أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 66 حالة.