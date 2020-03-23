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ميركل تشارك في اجتماع مجلس الوزراء عبر الهاتف بسبب الحجر المنزلي

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تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عبر الهاتف، وذلك بعدما وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي، أمس الأحد، بسبب مخالطتها طبيب اتضح إصابته بفيروس المستجد.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن أعضاء الحكومة لن يجتمعوا اليوم كما هو معتاد في قاعة مجلس الوزراء الاعتيادية بديوان المستشارية في برلين، بل في قاعة مؤتمرات دولية أكثر اتساعاً للحفاظ على المسافة الضرورية بين الوزراء لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يمهد مجلس الوزراء اليوم الطريق لحزمة إجراءات طارئة لدعم الشركات والموظفين والمستشفيات وحماية المستأجرين من فسخ عقودهم بسبب عدم قدرتهم على السداد جراء أزمة كورونا.

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