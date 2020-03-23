في زيارة مفاجئة.. بومبيو يصل إلى أفغانستان

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء الزيارة بأنها "مغامرة"، حيث إنها أول مهمة خارجية لبومبيو منذ اتساع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتهدف الزيارة إلى إعطاء زخم جديد لعملية السلام المتعثرة مع حركة طالبان.

ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو خلال الزيارة بالرئيس الأفغاني أشرف غني، في محاولة لتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على توقيع اتفاق تسحب بموجبه الولايات المتحدة قواتها، مقابل تعهدات من طالبان بألا تتحول البلاد إلى ملاذ للإرهابيين.

كما تتزامن الزيارة مع استمرار أزمة سياسية وصراع على السلطة بين الرئيس غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، بعدما أدى كل منها اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في مراسم منفصلة في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو أيضاً عبد الله خلال الزيارة.



(د ب أ)م م غ/ب ت 2020/3/23