العالم يعزز قيوده لمكافحة فيروس كورونا

يعزز العالم، اليوم الإثنين، قيوده أكثر لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ مع عزل تام خصوصاً في اليونان لتجنّب الكارثة التي تشهدها إيطاليا بعد تسجيلها من جديد أكثر من 600 وفاة في يوم واحد.

في المملكة المتحدة، حيث حذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الأحد، من تسارع الأعداد، وحيث طلب من المدارس والمطاعم ودور السينما إغلاق أبوابها، يُفترض أن يتمّ البحث اليوم الإثنين في مشروع قانون متعلق بمنح السلطات صلاحيات استثنائية لمكافحة الفيروس.

وتدفع إيطاليا الثمن الأكبر في العالم إذ بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية لديها 4576 حالة بينها 651 وفاة خلال 24 ساعة بحسب الحصيلة الأخيرة المتوفرة الأحد. لكن هذا العدد تراجع مقارنة بعدد الوفيات اليومي الأكبر التي سجّلته في اليوم السابق 793 حالة.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في إيطاليا أنجيلو بوريلي إن "الأرقام المعلنة اليوم أدنى من تلك التي سجّلت أمس".

في الولايات المتحدة حيث تُوفي 416 شخصاً بوباء كوفيد-19 حتى الآن وأُصيب أكثر من 33 ألف شخص، تستعد السلطات لتعزيز اجراءاتها لمكافحة الوباء مع إنشاء بشكل طارئ مستشفيات ميدانية تبلغ سعتها الإجمالية أربعة آلاف سرير.

وتعطي الصين الأمل لكل دول العالم إذ إنها أعلنت الإثنين أنّها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلّية" بكورونا المستجدّ، لكنّها قالت في المقابل إنّها سجّلت 39 حالة "مستوردة"، ما يثير القلق من موجة إصابات ثانية.

وسجّلت الصين في المجمل إصابة 81093 شخص بينهم 3270 وفاة فيما تعافى أكثر من 72 ألفاً.

وبالإضافة إلى المخاوف من احتمال تجدد الإصابات بالفيروس في آسيا، تعرب الأسرة الدولية عن قلقها خصوصاً حيال القارة الإفريقية. وإذا كانت هذه الأخيرة حتى الآن بمنأى عن المرض، فيزداد الكشف عن إصابات أولى فيها.

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في أوروبا، حضّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب إلى تمديد العزل في فرنسا (674 وفاة و16018 إصابة) فيما أنشأت إسبانيا (1720 وفاة و28572 إصابة) مستشفى ميداني في مدريد والحكومة طلبت تمديد العزل حتى 11 أبريل.

في مدغشقر، تمّ عزل المدينتين الرئيسيتين وهما العاصمة انتاناناريفو وتواماسينا (شرق) اعتباراً من اليوم الإثنين.

أما في المكسيك، فقد أمرت رئاسة بلدية مكسيكو التي تعرّضت لانتقادات للاستخفاف بالوباء، الأحد بإغلاق بعض المؤسسات.

وأودى وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، بحياة أكثر من 14 ألف شخص بينهم أكثر من 7500 في أوروبا وأصاب أكثر من 324 ألف شخص في العالم، نصفهم في القارة العجوز. وينبغي على قرابة مليار شخص في كل أنحاء العالم البقاء في منازلهم للحدّ من تفشي الفيروس.