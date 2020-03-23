ألمانيا تسجل 4 آلاف إصابة و31 وفاة بكورونا في يوم واحد

سجلت ألمانيا أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 22672 حالة، مقارنة بـ18610 حالات أمس الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات من 55 حالة إلى 86 حالة.

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