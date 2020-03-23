سرب طائرات من روسيا لمساعدة إيطاليا في كبح كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، وصول آخر طائرتين إلى إيطاليا مع أطباء عسكريين روس ومعدات، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الانباء الروسية (سبوتنيك): "وصلت الفرقة الطبية الثامنة، وطائرة النقل العسكري التاسعة من طراز /آي إل/76-، التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المختصين العسكريين ومعدات خاصة في مجال التعقيم، إلى القاعدة الجوية الإيطالية، براكتيك دي ماري، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب روما".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وأفاد بيان الوزارة بأنه قد تم تجهيز نحو 100 متخصص في مجال مكافحة الفيروسات، بينهم خبراء بارزون في مجال علم الفيروسات من وزارة الدفاع الروسية، للسفر إلى إيطاليا بهدف تقديم المساعدة.

وقد أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في وقت سابق اليوم، تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 438 شخصاً.