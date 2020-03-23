الطيران العماني يعلق رحلاته إلى تركيا

أعلن الطيران العُماني تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط وإسطنبول بتركيا اعتباراً من يوم 25 مارس الجاري وحتى 31 منه.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية "العمانية"، أن التعليق جاء نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر.

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