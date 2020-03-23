الكويت تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل حالة واحدة فقط مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، قوله خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة .. إن هذه الحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 189 حالة.

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