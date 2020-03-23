بعد إصابة طبيبها بكورونا..ميركل تدخل الحجر الصحي

دخلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحجر الصحي، الأحد، بعد علمها بإصابة طبيب قدم لها لقاحاً، بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم ميركل إن المستشارة الألمانية علمت بإصابة الطبيب بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأحد، لإعلان التدابير الجديدة الرامية إلى وقف تفشي الفيروس. وأضاف أنها تلقت لقاحا احترازيا الجمعة ضد الإصابة بالمكورات الرئوية.

وأكد المتحدث باسم المستشارية في بيان موجز أن “المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. وستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة، وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل”.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية ميركل، الأحد، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة “أسبوعين على الأقل” في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

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وأضافت في مؤتمر صحافي أنه “يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة”، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662.

وأضاف المعهد أن 47 شخصا في المجمل توفّوا جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بيوم الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31.