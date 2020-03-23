الأمم المتحدة تعلن عن إنشاء “صندوق عالمي” لمحاربة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة كورونا. وأعلنت العديد من الدول خططا لمواجهة فيروس كورونا، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وبينما فشلت الولايات المتحدة في إقرار حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا، أعلنت الإمارات عن حزمة قيمتها 14 مليار درهم لدعم الاقتصاد، كما أعلنت مصر عن خطة بقيمة 6 مليارات دولار. وأقرت المملكة العربية السعودية حزمة بقيمة 120 مليار ريال لدعم اقتصاد البلاد.

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