كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تتخذ إجراءات طارئة لدعم شبكة السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في بريطانيا، اليوم الاثنين، أنها تتخذ إجراءات طارئة لمساعدة شبكة السكك الحديدية لديها على النجاة من انخفاض بنسبة 70٪ في أعداد الركاب حيث تمنع فيروس كورونا العديد من الأشخاص من السفر.

وقالت وزارة النقل، إنها علقت مؤقتًا عقود امتياز السكك الحديدية لمدة ستة أشهر على الأقل، مع تحمل جميع مخاطر التكلفة والإيرادات نفسها، وبدلاً من ذلك، تدفع لشركات القطارات رسومًا صغيرة لمواصلة تشغيل بعض الخدمات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

بشكل منفصل، اليوم الاثنين، قالت شركات النقل ومقرها المملكة المتحدة Go-Ahead و FirstGroup و Stagecoach، إنها لا تستطيع التنبؤ بأرباحها هذا العام حيث توقف الناس عن السفر في القطارات والحافلات.

تعني هذه الإجراءات أن قطارات بريطانيا ستستمر في إدارة خدمة مخفضة، ومساعدة العمال الرئيسيين على العمل أثناء الأزمة، وتقليل تعطل الاقتصاد.

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وحذرت الحكومة من أنه إذا لم تتدخل لكانت عواقب وخيمة.

وقال بيان، اليوم الاثنين: "إن السماح للشركات بدخول الإفلاس من شأنه أن يسبب مزيدا من الاضطراب للركاب وتكاليف أعلى لدافعي الضرائب".

وكانت بريطانيا قد قالت بالفعل الأسبوع الماضي، إن شبكة السكك الحديدية التابعة لها ستدير قطارات أقل خلال الأزمة.

وقالت شركات النقل المدرجة في المملكة المتحدة Go-Ahead و FirstGroup و Stagecoach أنها ستحاول خفض التكاليف للبقاء مستمرة خلال هذه الفترة من انخفاض السفر.