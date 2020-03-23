كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا لا تستبعد المزيد من القيود وسط تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الاثنين، أن البلاد لا يمكنها استبعاد فرض مزيد من القيود على المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال "مولر" للإذاعة العامة دون ذكر تفاصيل: "إن الحكومة تدرس خيارات مختلفة فيما يتعلق بالوضع الوبائي، بما في ذلك فرض قيود أخرى غير محدثة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

أغلقت بولندا المدارس ودور السينما والمسارح، بينما حددت التجمعات العامة بما لا يزيد عن 50 شخصًا. كما أغلقت حدودها أمام الأجانب وأدخلت "حالة وباء"، وأوصت مواطنيها بالبقاء في منازلهم.