كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تعلن وصول إجمالي عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 14 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، وصول إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 14 حالة وفاة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وسجلت السلطات الصحية الماليزية، أمس الأحد، 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وساعد الجيش في ماليزيا، الشرطة في تسيير دوريات لتنفيذ قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة رداً على تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

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وقالت وزارة الدفاع، إن قوات الجيش ستساعد الشرطة في مراقبة الوضع، لضمان امتثال المواطنين لقرار السيطرة على الحركة.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.