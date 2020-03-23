كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يحث المواطنين على إنقاذ أنفسهم من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المواطنين على البقاء في منازلهم وإنقاذ أنفسهم من تفشي فيروس كورونا، حيث خلت الشوارع في العاصمة الهندية، اليوم الاثنين، وأغلقت مباني المكاتب مع إغلاق أبوابها لوقف انتشار الفيروس.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال "مودي"، إن العديد من الهنود لا يأخذون عملية التأمين على محمل الجد.

وأضاف على "تويتر": "من فضلك أنقذ نفسك، وأنقذ عائلتك، واتبع التعليمات بجدية".

أبلغت الهند عن 415 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبعة وفيات، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة قد تكون وشيكة، الأمر الذي سيطغى على البنية التحتية للصحة العامة المتداعية التمويل.

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وسيستمر الإغلاق في العاصمة لأكثر من 18 مليون شخص لبقية الشهر.

وحظرت السلطات تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في العديد من ولايات الهند بما في ذلك ولاية ماهاراشترا في الغرب، التي شهدت أكبر عدد من الحالات. وحذروا من الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين ينتهكون الحظر.

في المركز المالي في مومباي، تم تعليق عاصمة الولاية، قطارات الضواحي، التي عادة ما تحمل 8 ملايين شخص في اليوم، حتى نهاية الشهر. تقتصر خدمات الحافلات على الأشخاص في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

ألغت الصحف عمليات الطباعة في مومباي بعد أن رفض البائعون توزيعها بسبب القلق من فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي وانتشر في جميع أنحاء العالم.

على الصعيد العالمي، تجاوزت الحالات 325،000 حالة وفاة تجاوزت 14،000 حالة وفاة.