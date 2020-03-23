كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تسجل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الاثنين، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة الفلبينية، إن إجمالي المصابين بعدوى وباء "كورونا" المستجد بلغ 462 حالة، ولكن ظلت الوفيات عند 33 شخصا.

وأشار وزير الصحة الفلبيني، فرانسيسكو دوكي، إلى أن حالات الإصابة المؤكدة، يمكن أن ترتفع بمجرد توفير سلطات البلاد المزيد من مجموعات الاختبار".

وفرضت السلطات الفلبينية، إجراءات صارمة للعزل المنزلي وأوقفت الأعمال وحركة التنقلات عبر جزيرة لوزون، لتضع نصف السكان في حالة عزل في محاولة حازمة لتحجيم انتشار فيروس كورونا.

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وستبدأ الحكومة الفلبينية، على الفور بإلزام الناس بالبقاء في منازلهم والاعتماد على خدمات توصيل الطعام والإمدادات الطبية، بينما سيتم تعليق الأعمال ووسائل النقل باستثناء الخدمات الضرورية.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.