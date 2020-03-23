كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النرويج: الأمم المتحدة ستنشئ صندوقا عالميا لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة ستنشئ صندوقا لدعم علاج مرضى فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الخارجية النرويجي، إني إريكسن سوريد، في بيان: "إن صندوقا متعدد المانحين تحت رعاية الأمم المتحدة سيوفر إمكانية التنبؤ لشركائنا ويساعد على جعل الجهود أكثر فعالية."، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضافت الوزارة، أن الغرض من الصندوق هو مساعدة البلدان النامية ذات النظم الصحية الضعيفة في معالجة الأزمة وكذلك معالجة العواقب طويلة المدى.

وأردفت الوزارة، أن اإعلانًا رسميًا قد يصدر في وقت لاحق هذا الاسبوع.

أُصيب ما يقرب من 340 ألف شخص بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 14500 شخص، وتجاوزت الوفيات في إيطاليا عدد القتلى في الصين، حيث بدأ تفشي المرض، وفقًا لإحصاءات "رويترز".