كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تبدي الثقة في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع التركيز الدولي على مكافحة فيروس كورونا، ضاعفت كوريا الشمالية من حجم تطوير الصواريخ وتدريباتها العسكرية في الأسابيع الأخيرة، بينما أبدت ثقة جديدة، أنها تتفادى تفشي الفيروس.

ويشكك بعض الخبراء الدوليين في تأكيد كوريا الشمالية على عدم وجود حالة واحدة من فيروس كورونا الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في الصين المجاورة، كما أوردت وكالة "رويترز".

لكن للمرة الأولى منذ أواخر فبراير، قام الجنود الكوريون الشماليون بإجراء تدريبات عسكرية وأظهر اختبار إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع عدم ارتداء أقنعة الوجه في صور وسائل الإعلام الحكومية.

وقالت كوريا الشمالية، إنها أفرجت عن جميع الأجانب الذين عزلتهم كإجراء احترازي، وفي قرار فاجأ بعض الخبراء، أعلنت أنها ستعقد تجمعًا كبيرًا لمجلس الشعب الأعلى في أوائل أبريل.

وقالت راشيل مينيونج لي، محللة في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، لـ "إن كيه نيوز"، وهو موقع إلكتروني يراقب كوريا الشمالية: "أنا مندهشة قليلاً لأن كوريا الشمالية قررت المضي قدمًا في جلسة الربيع للمنتجع الصحي".

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وأضافت: "ومع ذلك، فإن هذا يتماشى مع التحول الواضح في معالجة وسائل الإعلام الكورية الشمالية لفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين مما يشير إلى زيادة ثقة النظام الكوري الشمالي في إدارة وضع الفيروس."

إلى جانب إعلان مجلس الشعب الأعلى، أصدرت شقيقة الزعيم كيم جونج أون، كيم يو جونج، بيانًا عبر وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد، تعلق على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى كوريا الشمالية، والتي تقدم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت دويون كيم، أحد كبار المستشارين في مجموعة أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، إن الكثير من الرسائل من كيم جونج أون، تبدو "مركزة بالليزر" على الجمهور المحلي.

وأضافت: "يبدو أنه يحاول إظهار ثقته وقوته لشعبه، وأنه مسيطر، وأن النظام يعمل بشكل طبيعي من خلال متابعة أهدافه الاستراتيجية على الرغم من أزمة وطنية على فيروس لا يسيطرون عليه".

وأردفت: "يحتاج إلى إبقاء ناخبيه في بيونج يانج سعداء ويحاولون إظهار أن كوريا الشمالية لا تقهر".