كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا ترفض دخول سفينة سياحية تقل المئات وسط تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مواطني أستراليا العيش في ظل قواعد جديدة صارمة للإغلاق، اليوم الاثنين، حيث تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 1600 شخص ورفضت السلطات دخول سفينة سياحية تقل مئات الأشخاص يشكون من أمراض الجهاز التنفسي.

ومنعت أستراليا الغربية، اليوم الاثنين، الركاب على متن سفينة الرحلات البحرية MSC Magnifica المملوكة لسويسرا من النزول، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

من بين 1700 راكب على متن السفينة، اشتكى أكثر من 250 من أمراض الجهاز التنفسي. كان من المقرر أن يرسو في ميناء فريمانتل في وقت مبكر مساء الاثنين.

وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية، مارك ماكجوان: "لن أسمح بما حدث في سيدني هنا. لن نسمح للركاب أو الطاقم بالتجول في الشوارع."

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مع دخول قيود جديدة إلى إغلاق الخدمات غير الأساسية حيز التنفيذ، كانت هناك علامات واضحة على الضغط الاقتصادي والاجتماعي مع تشكيل طوابير طويلة مكاتب خارجية لوكالة الرعاية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

بعد الإبلاغ عن انتشار تدريجي فقط في يناير، يبدو أن عدد حالات فيروس كورونا COVID-19 في أستراليا يتتبع الزيادات الأكثر حدة التي شوهدت في مكان آخر، حيث سجلت ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا الأكثر ارتفاعًا أسرع الزيادات.

أغلقت معظم الولايات الآن حدودها أمام المسافرين من أجزاء أخرى من البلاد ونفذت قوانين الإغلاق الخاصة بها، بالإضافة إلى القيود الوطنية التي أعلنت يوم الأحد.

يأتي هذا القرار، بعد أيام من نزول 2700 راكب من سفينة روبي برينسيس السياحية في ميناء سيدني، مع وجود 48 على متن الطائرة بعد ذلك ثبتت إصابتهم بالفيروس.