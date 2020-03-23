حالات الإصابة الجديدة بكورونا سجلت بالدار البيضاء والرباط وتطوان وفاس

بعدما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 122 حالة، حتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الإثنين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، كشفت الوزارة عن مدن تواجد المصابين الجدد.

وسجلت ثلاث حالات جديدة بالرباط، وحالتين بفاس وحالة واحدة بالدار البيضاء وحالة واحدة بتطوان.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 523 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.