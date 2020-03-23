أوامر هدم وإخلاء لمنازل قرية رخمة بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت السلطات الإسرائيلية، بإلصاق أوامر هدم وإخلاء على منزل المواطنين في بلدة رخمة مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، اليوم الاثنين.
وأعرب المواطنون عن تمسكهم وصمودهم بأرضهم ومنازلهم حتى الاعتراف ببلدتهم، رغم السياسة الممنهجة بحقهم والرامية إلى اقتلاعهم وتهجيرهم.
وتأتي أوامر الهدم والإخلاء هذه استمرارا لتضييق السلطات الإسرائيلية على المواطنين العرب في النقب، في مختلف مجالات الحياة.
وفي سياق متصل، تعرضت أراض زراعية في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب في الأيام الأخيرة إلى جرف وتدمير آلاف الدونمات من المحاصيل الزراعية من قبل آليات ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل".
ويبدو، أن الإغلاق شبه التام لمرافق البلاد، انعدام فرص العمل والتضييق وصعوبة الحياة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، لم يشفع لأهالي النقب، وبالرغم من توجه عدة جمعيات أهلية منها المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف ومركز "عدالة" وغيرها، لم تتوقف آليات السلطات الإسرائيلية عن تدمير المحاصيل وآلاف الدونمات الزراعية في منطقة النقب.
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