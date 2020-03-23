شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تعن تسجيل ١١إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين. تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي.

Advertisements وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٦٦) ستًا وستين حالة.

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