الكشف عن 240 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين خلال 20 يوماً

الإثنين 23 مارس 2020

ارتكبت مليشيا الحوثي 240 انتهاكاً ضد المدنيين خلال 20 يوماً بمختلف المحافظات.



وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها 240 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً ضد المدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 1مارس وحتى20 مارس 2020م.

واوضحت الشبكة في بيان صحفيه ،بانها رصدت (53) حالة قتل بينهم (4) نساء و(6) أطفال ،وجرح (36) حالة بينهم امرأتان و(3) أطفال.

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واشارت البيان الى أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية في محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز وإب والبيضاء وحجة وصنعاء ومنطقة الحشاء بالضالع،توزعت بين القتل المباشر وجرائم القنص والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعذيب المختطفين حتى الموت، وارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية بكافة أنواع القذائف الغير موجهة كقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية،والتمترس في المنشآت التعليمية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق العامة.

واشارت البيان الى ان الفريق الميداني للشبكة وثق (14) حالة قتل تصفية واعدامات ميدانية قامت بها المليشيات بحق مدنيين، رصد الفريق (6) حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر، و(1) حالة نتيجة قنص بطلق ناري بالرأس،وحالة قتل نتيجة التعذيب في المعتقل والسجون السرية بإضافة إلى (1) حالة بصدمة قلبية نتيجة التهديد المباشر لأحد المواطنين.

ولفت البيان الى رصد مئات المختطفين في عدد من المحافظات والذين اقتادتهم المليشيا الحوثية إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية وسجون سرية خلال فترة التقرير حيث بلغت عدد حالات الاختطاف التي رصدها الفريق الميداني (151) حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، بينهم (7) حالات إعتقال أطفال، و7 معلمات (مديرات مدارس).