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شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يخصص مبلغ 26.7 مليون دولار لمساعدة اليمن في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
خصص البنك الدولي مبلغاً لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج،اليوم، عن تخصيص البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية( IFC)مبلغ 26.7 مليون دولار أمريكي، لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا وما سيترتب عليه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية.
وأكد الوزير خلال اجتماعه عبر الانترنت مع المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ومسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وناقش الاجتماع الدعم المخصص لبلادنا بعد طلب تقدمت به الحكومة لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
واشار العوج الى أن وزارة التخطيط ووزارة الصحة وبقية المانحين، اتفقوا على تسخير الجهود لمواجهة أي مخاطر أو تأثير لفيروس كورونا على اليمن، وتشكيل فرق مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، لوضع جميع الإمكانيات المتاحة وتوفير احتياجات القطاع الصحي في مختلف المدن والمنافذ.
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