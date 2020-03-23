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11 حالة جديدة بفيروس كورونا في البحرين والعدد يصل إلى 66 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 مارس 2020

ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان بعد تسجيل حالات جديدة اليوم الاثنين.

 

 

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وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، الإثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 66 حالة.

 

 

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن 9 من بين الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر والمخالطة، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.

 

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