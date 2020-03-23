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شكرا لقرائتكم خبر عن 11 حالة جديدة بفيروس كورونا في البحرين والعدد يصل إلى 66 والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان بعد تسجيل حالات جديدة اليوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، الإثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 66 حالة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن 9 من بين الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر والمخالطة، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.
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