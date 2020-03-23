شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تستعد لإغلاق البلاد بعد وصول مصابي كورونا إلي 102 والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 أعلنت السلطات في نيوزيلندا اليوم الاثنين إنها ستبدأ أقصى درجات التأهب وتفرض عزلة ذاتية مع إغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من المثلين.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن تلك القرارات ستفرض أكثر القيود صرامة على حركة النيوزيلنديين في التاريخ الحديث ولكن من الضروري إنقاذ الأرواح وإبطاء الفيروس. Advertisements وأضافت في مؤتمر صحفي" كلنا الآن مستعدون لبدء عزلة ذاتية كدولة". وارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في نيوزيلندا إلى 102 وهو أكثر من المثلين منذ يوم الجمعة مع إعلان البلاد عن 36 حالة إصابة جديدة.

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