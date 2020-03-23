شكرا لقرائتكم خبر عن بيوت أزياء فرنسية تتحول إلى إنتاج الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

قالت مجموعة كيرنج الشريك الفرنسي لاثنين من بيوت الأزياء العالمية هما سان لوران وبالنسياجا إنهما سيشرعان في إعداد كمامات للوجه للتغلب على أي نقص خلال الأزمة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأدى تضاؤل مخزون أدوات الحماية في أنحاء فرنسا إلى حالة من الغضب بين الأطباء ودفعت الشرطة إلى التهديد بالتوقف عن عملها وهي نفس الشكاوى التي تكررت في إسبانيا وإيطاليا.

وقالت شركة كيرنج‭‭‭ ‬‬‬أن المجموعتين ستشرعان في تصنيع الكمامات في مصانعها بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية‭‭‭ ‬‬‬للإجراءات والمواد الخاصة بالتصنيع.

وقالت كيرنج إنها ستقدم أيضا لقطاع الصحة الفرنسي ثلاثة ملايين كمامة طبية تعتزم شراءها واستيرادها من الصين.