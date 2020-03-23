شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحصد أرواح 1812 إيرانياً والان نبدء بالتفاصيل
قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي اليوم الاثنين إن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812 بعد وفاة 127 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 23049.
وقال كيانوش جهانبور إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أصيب حوالي 1411 إيرانيا بالفيروس في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية التي تعاني من أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط.
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