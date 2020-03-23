شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من محافظتي سلفيت والقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية بلدة العيسوية بالقدس المحتلة واعتقلت الطفل داهود عائد عطية من محيط مسجد الأربعين، والطفل قيس هيثم مصطفى من أمام منزله داخل البلدة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال معتز مشهور شقير، وإبرهيم حسن بكر شقير، ونور أمين أبو ليلى من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

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