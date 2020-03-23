شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تتعقب 36 شخصاً هربوا من الحجر الإجباري والان نبدء بالتفاصيل

قالت شرطة هونج كونج اليوم الاثنين إنه منذ تطبيق الأوامر المتعلقة " بالحجر الاجباري" بحق القادمين من الخارج الأسبوع الماضي، وقع36 خرقا للقواعد، حيث قام بعض الأشخاص بالتخلص من أسوار التعقب ومغادرة المنشآت التي يقيمون فيها.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه منذ بدء تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما بحق القادمين للمدينة في 19 مارس الجاري، نفذت الشرطة " عمليات تفتيش بحق المخالفين المشتبه بهم بمساعدة أنظمة المراقبة الإلكترونية".

وأضافت أنها أدرجت 36 شخصا خرقوا الأوامر في قائمة" المطلوب القبض عليهم " مشيرة إلى أنها مستمرة في البحث عنهم.