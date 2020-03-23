أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بتسجيل 1411 إصابة جديدة بكورونا و127 حالة وفاة جراء الفايروس خلال يوم واحد.
وقالت الوزارة إن "عدد الوفيات جراء تفشي فايروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049"، مبينةً أن "متوسط أعمار المصابين بالفايروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64".
وأوضحت الوزارة أنه "جرى الاستعلام عن الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة"، بالتعاون مع قوات التعبئة، كما جددت دعوتها المواطنين للبقاء في المنازل وتجنب السفر".
كانت هذه تفاصيل خبر ايران: تسجيل 1411 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لـ23049 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.