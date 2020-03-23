ايران: تسجيل 1411 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لـ23049

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بتسجيل 1411 إصابة جديدة بكورونا و127 حالة وفاة جراء الفايروس خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة إن "عدد الوفيات جراء تفشي فايروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049"، مبينةً أن "متوسط أعمار المصابين بالفايروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64".

وأوضحت الوزارة أنه "جرى الاستعلام عن الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة"، بالتعاون مع قوات التعبئة، كما جددت دعوتها المواطنين للبقاء في المنازل وتجنب السفر".