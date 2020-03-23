صحة السليمانية تعلن شفاء 9 حالات مصابة بكورونا

اعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، الاثنين، عن شفاء تسع إصابات من فيروس كورونا. ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الدائرة قولها ان "تسع حالات مصابة بفايروس كورونا تماص=ثلت الى الشفاء في المحافظة". واعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن تسجيل ١٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة اربيل، ليصل عدد الاصابات في الاقليم الى 76 حالة اصابة.

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