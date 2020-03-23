كربلاء تمنع دخول 'مسؤولين متنفذين' ضمن اجراءات مكافحة تفشي كورونا

اعلن محافظ كربلاء، الاثنين، عن منع دخلو "مسؤولين متنفذين" الى المحافظة بعد رفضهم خيار الحجر الصحي، وذلك ضمن الاجراءات التي تتبعها المحافظة لمكافحة نفشي فيروس كورونا.
وقال نصيف جاسم الخطابي، في مؤتمر صحافي، حضرته الخليج 365، إنه "منع مسؤولين متفذين في الحكومة من الدخول إلى كربلاء".
واوضح الخطابي، أنه "تم خيارهم (المسؤولين المتنفذين) بأن يحجروا ١٤ يوما أو العودة من حيث ما جاءوا"، مشيرا الى أنهم "اختاروا العودة".
وشهدت المحافظة اليوم الاثنين، وفاة امراة كبيرة بالسن مصابة بفريوس كورونا، وتعاني من امراض مزمنة.
وكان الخطابي، قد اعلن في وقت سابق حظر دخول الوافدين إلى كربلاء من باقي المدن، لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
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