مكتب الجنابي: استمرار عمليات تعفير المدائن لليوم الثالث على التوالي

أعلن مكتب عضو مجلس النواب زياد الجنابي، الاثنين، استمرار عمليات تعفير مناطق قضاء المدائن لليوم الثالث على التوالي، للوقاية من انتشار فايروس كورونا.

وقال مكتب الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب زياد الجنابي مع أبناء المدائن ونخب تقدم يواصلون لليوم الثالث تعفير مناطق قضاء مدائن لمكافحة فايروس كورونا وتعقيمه من البكتريا والفايروسات من خلال استخدام المبيدات الصحية وضمن الإمكانيات المتاحة".

وأضاف أن "الجنابي زار مختلف الأحياء في القضاء وقام بتوزيع المؤن الغذائية الجافة والخضراء على العوائل المتعففة وتطبيق مبدأ التكافل الحقيقي الذي انزله شرع الإسلام وكفلته الانظمة الديمقراطية، معاهداً الجميع أن يقدم أقصى ما يستطيع في الظروف الحالية مشاركة منه لأهله ومحبيه ان يكون معهم وبينهم في السراء والضراء".

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