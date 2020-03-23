سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 23 مارس 2020

سجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا بنحو قرش (الجنيه = 100 قرش) مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفقا لشاشات بنوك عاملة في مصر.



وهيمن سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على الدولار في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر.

وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الخضراء في مصر عند 15.71 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) أقل سعر عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجلته شاشات بنك مصر (حكومي).

بينما سجلت العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري 15.6884 جنيه للشراء و15.8184 جنيه للبيع.

Advertisements

وباعت عدد من البنوك الدولار بسعر موحد عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهي بنوك، مصر إيران للتنمية وعودة والتعمير والإسكان والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والمصري الخليجي وقطر الوطني.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، خلال الفترة الماضية، عدة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، من بينها خفض قياسي للفائدة بمعدل 3%.

وقوبل قرار المركزي بارتياح بين أوساط المستثمرين.

وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يعد خطوة جريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي "كورونا" الذي ضرب الاقتصاد العالمي، وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.

أسعار اليورو والإسترليني

ووفقا لشاشة البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 16.68 جنيه للشراء و16.97 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 18.08 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودي عن أمس الأحد، وسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 50.10 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.