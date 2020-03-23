أكثر من 4 آلاف إصابة و31 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت ألمانيا أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.



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وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 22672 حالة، مقارنة ب ـ18610 حالة يوم أمس الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات من 55 حالة إلى 86 حالة.