شكرا لقرائتكم إيران.. 1821 وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 23 ألف إصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل فيروس كورونا المستجد التفشي في إيران، وسجلت البلاد، الاثنين، 127 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1821.

كما زاد إجمالي الإصابات بالفيروس في إيران وتخطى 23 ألف إصابة.

هذا وكشف وزير الصحة الإيراني السابق حسن قاضي زاده هاشمي، أنه حذر كبار المسؤولين من مخاطر تفشي فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، لكنهم لم يستجيبوا لنصيحته.

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كما انتقد السلطات الإيرانية بسبب "سوء إدارتها" لأزمة الفيروس القاتل في البلاد، ما أدى إلى انتشار الجائحة.

وبحسب تصريحات رسمية الأحد، كان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 1685، وإجمالي الإصابات 21638، وشهد الاثنين تفاقما في عدد الوفيات والإصابات.

وإيران هي أكثر الدول الموبوءة بكورونا في الشرق الأوسط.

ورغم إصابة آلاف الإيرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، أن لدى إيران القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.