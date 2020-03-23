شبيب: نعمل على تعقيم شوارع بيروت ونحن بحاجة إلى متطوعين

أكد ​محافظ​ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ في حديث لبرنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ انه "جهزنا صهاريج جديدة لعمليات التعقيم ونعمل على تعقيم الشوارع ومداخل الابنية الخاصة لأنه كما علمنا فإن ​فيروس كورونا​ ينتقل عبر المشي والاحذية".

وأوضح انه "كنا بدأنا مع اعلان التعبئة بتعقيم أماكن العبادة والمؤسسات والاماكن العامة"، مشددا على انه "نحن بحاجة إلى التطوع ومد يد المساعدة من القادرين على المساعدة"، لافتا إلى انه "هناك أشخاص يلازمون منازلهم قد يحتاجون إلى بعض ال​مساعدات​ كالادوية والطعام وهذا ما نعمل على تنظيمه من خلال حملة التطوع لأن هذا الامر بات ملحا مع استمرار فترة التعبئة والالتزام بالمنازل".

وأضاف "نعمل على تقديم كل ما يمكننا تقديمه من مساعدات، وهؤلاء المتطوعين سيزورون المنازل للوقوف عند حاجات المواطنين وبعد ذلك ينقلون هذه الحاجات إلينا وعندها نقدم المساعدة المطلوبة إذا كنا قادرين على ذلك".

من جهة أخرى، لفت إلى ان "محلات الخضار تم استثنائها من قرار الاقفال لكن ذلك لا يعني ان تتحول إلى مكان للفوضى وانتقال للعدوى"، معتبرا ان "طريقة عمل هذه المحلات يجب ان تكون منسجمة مع الحالة التي نحن فيها".