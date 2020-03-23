محفوظ طلب من المواقع الالكترونية مراجعة المجلس الوطني للحصول على بطاقات لتغطية الاحداث

طلب رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، في بيان من المواقع الالكترونية الاعلامية، "ان تراجع المجلس للحصول على بطاقات صحافية تتيح لها تغطية الاحداث شرط الالتزام بالموضوعية وصحة المعلومة وتنوير الراي العام والابتعاد عن الاثارة وبث الاشاعات".
ولفت محفوظ الى أن "كل موقع اعلامي يخالف يسحب منه العلم والخبر ويحال على القضاء بجرائم المعلوماتية، وفي هذا المجال سيتعاون المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع اللجنة الموقتة للمواقع الالكترونية الحريصة على سمعة المواقع وخدمة الناس ومواجهة أزمة الكورونا".
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