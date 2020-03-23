الكتيبة الهندية واصلت حملة التشجير ضمن نطاق منطقة عملياتها

قامت ​الكتيبة الهندية​ التابعة لقوات "اليونيفيل" بمواصلة حملة التشجير ضمن نطاق منطقة عملياتها، في مختلف مواقع ​القوات​، لمناسبة اليوم العالمي للغابات في 21 آذار 2020. يعتبر هذا النشاط كمتابعة لحملة التشجير الضخمة التي افتتحها قائد قوات "اليونيفيل" ورئيس بعثتها الجنرال الايطالي ستيفانو دل كول في موقع الكتيبة الهندية في القطاع الشرقي في العاشر من شباط 2020.

وقامت الكتيبة الهندية كجزء من ​قوات اليونيفيل​ في القطاع الشرقي، بزرع 900 شجرة في مختلف مواقع قوات اليونيفيل وفي القرى الواقعة في منطقة عملياتها، وتقوم بالتخطيط لزرع 600 شجرة إضافية في القريب العاجل. تسعى حملة التشجير هذه الى بناء بيئة أكثر نظافة و اخضرارا تماشيا مع هدف التنمية المستدامة رقم 15 للأمم المتحدة، الذي يتمثل بحماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، كذلك حماية المحميات بشكل مستدام، ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.

وتم إعلان ال 21 من آذار كيوم عالمي للغابات بقرار من ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في 28 تشرين الثاني 2012. في كل عام، يتم تنظيم عدد من الأنشطة التي تزيد من الوعي حول أهمية الغابات والأشجار، بما فيه من فائدة للأجيال الحالية والمستقبلية.