نجم طلب من مصرف لبنان ضخ سيولة للمصارف من الاحتياط النقدي

لفت النائب ​نزيه نجم​، في بيان الى أنه "في ظل الواقع المرير الذي فرضه فيروس الكورونا على ​الوضع الاقتصادي​ في ​لبنان​، وانطلاقاً من ان اعمال اللبنانيين تعثرت في قطاعات، وتعطلت كلياً قي قطاعات اخرى، نطالب ​الحكومة​ بالتنسيق مع حاكمية ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ اتخاذ خطوات اساسية وعاجلة".

وأوضح أنه "يمكن في هذا الاطار ان نستلهم من ​الاردن​ الذي اتخذ خطوات تشمل تأجيل اقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل العملاء، فلا يعتبر حينها العميل متعثراً، وذلك حتى نهاية العام من دون فوائد تأخير او عمولات، وكذلك، تأجيل اقساط عملاء التجزئة بما في ذلك البطاقات الإئنمانية وقروض الاسكان و​القروض​ الشخصية، من دون عمولة او فوائد تأخير".

وأكد "أننا ندرك ان خطوات كهذه تزيد الصعوبة على المصارف التي تعاني اصلاً، لكن يجب على الجميع التعاون خصوصاً ان من مصلحة المصارف بقاء العملاء بوضع ملائم للمستقبل"، داعيا مصرف لبنان الى "ضخ سيولة للمصارف من الاحتياط النقدي، ليمنح المصارف القدرة، شرط ان تقدم المصارف الخدمات والتسهيلات بكلفة فوائد وعمولات مخفضة".